La Gazzetta del Mezzogiorno di spalla: "Il Lecce spaventa il Napoli di Conte"
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Il Lecce passa in vantaggio dopo pochi minuti contro il Napoli grazie alla rete di Siebert, ma nella ripresa gli azzurri ribaltano il risultato con Hojlund e Politano. La Gazzetta del Mezzogiorno oggi in edicola titola così: "Il Lecce spaventa il Napoli di Conte", si legge in prima pagina, di spalla.
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