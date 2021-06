La Gazzetta dello Sport alla scoperta dell'Austria: "Non solo Alaba, tutti i punti di forza"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza l'Austria, prossima avversaria dell'Italia a Euro2020, mettendone in risalto i punti di forza. L'Austria accede alla seconda fase per la prima volta nella propria storia, complice un girone piuttosto abbordabile e viene definita dalla rosea 'fisica e trasformista', dal momento che ha espresso un gioco diverso nelle tre partite dei gironi e variato anche a partita in corso. Inoltre la squadra di Foda vanta abili saltatori: i gol e le azioni più pericolose nascono dai tanti cross messi in mezzo, a dimostrazione del gioco sviluppato sulle fasce. Gli austriaci rendono bene pure a ritmi alti ma, a differenza dell'Italia, i tanti viaggi affrontati fino a ora possono influire sulla condizione fisica dei calciatori. Sicuramente la prima preoccupazione di Roberto Mancini si chiama David Alaba: è lui il leader indiscusso dell'Austria e con i suoi strappi e inserimenti ha messo in difficoltà gli avversari. Inoltre è ottima l'intesa con Sabitzer, altro giocatore da tenere d'occhio e punto di riferimento della squadra che sabato sfiderà gli azzurri a Wembley.