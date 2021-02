La Gazzetta dello Sport: "De Laurentiis tratta con Benitez. Gattuso, rischio esonero in caso di ko"

Il Napoli sfida il Granada al Maradona per ribaltare il due a zero dell'andata. Servirà una notte magica agli azzurri: lo sa bene Gattuso, che potrebbe anche essere sollevato dall'incarico se le cose dovessero andare male questa sera. Un'ipotesi, precisa La Gazzetta dello Sport, che il club tende ad allontanare, con la speranza che la tendenza possa essere invertita al più presto. Non è però una novità - aggiunge la rosea - che De Laurentiis sia in contatto con Rafa Benitez. Tanto che il presidente avrebbe formulato allo spagnolo l'offerta di ritornare sin da subito sulla panchina azzurra, con l'ex Newcastle che non sembra però gradire l'idea di un subentro. Situazione in evoluzione, perché il Napoli in questo momento è in caduta libera e DeLa vuole provare a risalire.