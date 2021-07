La Gazzetta dello Sport: "Donnarumma, oggi la firma col PSG. In Francia è atteso come una star"

Donnarumma come una star. La Gazzetta dello Sport spiega come il portiere sia stato il più acclamato e stia scalando posizioni nella corsa al Pallone d'Oro. Ha vissuto un mese da favola chiuso con l'Europeo riportato in Italia dopo 53 anni di attesa, ma ora lo attende Parigi che, dopo aver ringraziato il Milan, sarà la sua prossima tappa. In Francia lo attendono come una star, addirittura "Maestro" per L'Equipe. Nel pomeriggio si presenterà nella sede del club e firmerà il quadriennale da 10 milioni netti all'anno che lo legherà con i parigini fino al 2026. Il posto da titolare non è scontato perché Navas non si è fatto da parte, ma le carte in regola per giocarsela Donnarumma le ha.