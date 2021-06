La Gazzetta dello Sport e la partenza a razzo della Nazionale: "Mancio d'Italia"

Non solo la vicenda Eriksen, in prima pagina su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per la Nazionale, partita forte a Euro2020 contro la Turchia, soprattutto grazie a Roberto Mancini, il vero artefice della rinascita azzurra. "Mancio d'Italia", titola il quotidiano rosa in merito al c.t. che si affida al gruppo e al gioco: sono questi i suoi segreti.