La Gazzetta dello Sport: "Festa Inter, Conte capo ultrà. Tremila tifosi in delirio"

Ieri, in casa Inter, si è vissuto un altro giorno di festa. Dopo il cinque a uno rifilato alla Sampdoria si è visto un Antonio Conte in versione capo-popolo: il tecnico leccese ha trascinato la squadra in un immaginario inchino alla Nord, vuota eppure presente in spirito, sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport. L'accoglienza dei tifosi nel piazzale dello stadio è stata calda, travolgente: non si sarà rispettato appieno il distanziamento - prosegue il quotidiano -, ed era quasi inevitabile, ma tutto è filato via liscio senza polemiche, anche perché l’evento era stato preparato nei dettagli in accordo con la Prefettura.