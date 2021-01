La Gazzetta dello Sport: "Inter, via ai rinnovi. Il club pensa al futuro nonostante la crisi"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai nerazzurri con il titolos seguente: "Inter, via ai rinnovi. Il club pensa al futuro nonostante la crisi". Ieri sono stati incontrati gli agenti di Lautaro e Bastoni: il primo è in scadenza nel 2023 e ha un contratto da 2,5 milioni con una clausola da 111 milioni fino al 10 luglio di ogni anno. L'altro guadagna 1,5 milioni fino al 2023, ma in entrambi casi c'è tempo e margine per rinnovare anche se ci sarà bisogno di un robusto adeguamento e uno spostamento della data. Prima però bisognerà capire chi entrerà a far parte dell'assetto societario del club.