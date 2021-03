La Gazzetta dello Sport: "Lazio-Inzaghi, rinnovo difficile. Il successore può essere Gattuso"

"Lazio-Inzaghi, rinnovo difficile. Il successore può essere Gattuso", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Dopo cinque anni c'è voglia di cambiare. Soprattutto se gli spifferi Juventini riportano Inzaghi verso Torino, e così il tecnico potrebbe tenersi libero per l'amico Paratici. E' il motivo per cui da giorni a Formello si rincorre il nome di Gattuso: in alternativa Tare ha sempre tenuto ottimi rapporti con Juric. Il croato è alla ricerca di nuove esperienze, dopo le due importanti stagioni a Verona. Ma prima di tutto dovrà essere lo stesso Inzaghi a scioglierei suoi nodi. E vedremo quanto Lotito sarà disposto ad aspettarlo.