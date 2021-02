La Nazione: "Fiorentina, transfer ok per Kokorin ma la condizione è ancora lontana"

È arrivato il transfer di Aleksandr Kokorin, che potrà dunque essere convocato per la sfida di domani sera contro l'Inter. Difficile però che il russo venga impiegato, perché (pur essendo al lavoro per bruciare le tappe) la forma fisica è ancora tutta da ritrovare: "Non c'è fretta - precisa La Nazione -, come è stato ribadito e servirà almeno una ventina di giorni per vederlo in condizione".