La Repubblica: "Italia, la prova con i cechi è serissima. Gioca chi sta meglio"

La Repubblica in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Italia. L'infortunio di Sensi agli adduttori era l'imprevisto in agguato che si è materializzato con Pessina che lo sostituirà agli Europei. La prova contro la Repubblica Ceca è serissima perché chiarirà chi giocherà contro la Turchia e sarà un test provante contro, tra gli altri, Soucek, miglior centrocampista dell'anno in Premier con il West Ham. Per Mancini proseguono i ballottaggi tra Immobile e Belotti (giocherà il primo), Berardi e Chiesa ed infine Spinazzola ed Emerson Palmieri. I dubbi si protrarranno fino a venerdì, mentre è certo il ruolo di capitano di Chiellini e quello di regista senza controfigura di Jorginho. Le vigilie di un grande torneo per gli Azzurri sono sempre scivolose, vedremo se lo sarà anche per Mancini con l'Italia che non gioca partite del genere dalla Finlandia sotto la guida di Conte, ben 5 anni fa.