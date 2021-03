La Repubblica: "Juve, Pirlo in panchina anche il prossimo anno a prescindere dalla Champions"

La Repubblica in edicola questa mattina dedica uno spazio ai bianconeri con il titolo seguente: "Juve, Pirlo resterà in panchina anche il prossimo anno a prescindere dalla Champions". Il giudizio sul tecnico è sospeso ed avrà in ogni caso un'altra possibilità anche se non dovesse finire come tutti i tifosi juventini si augurano la partita di questa sera. Paratici ha il contratto in scadenza, sembra disposto a firmare il rinnovo triennale che gli è stato proposto, mentre per Pirlo peserà il quando anche se lui, per il momento, si sente protetto. Non ci sono avvisaglie di un suo esonero che arriverebbe solamente in caso di un tracollo nel finale di stagione.