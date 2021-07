La Repubblica: "L'Inghilterra vola in semifinale. Ora rivuole l'Europa"

"L'Inghilterra vola in semifinale. Ora rivuole l'Europa". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica. Grande successo della nazionale di Gareth Southgate che ieri sera all’Olimpico ha travolto 4-0 l'Ucraina conquistando il pass per le semifinali di Wembley dove sfiderà la Danimarca.