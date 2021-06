La Stampa: "Agnelli alza la voce e le canta all'Uefa. Il braccio di ferro continua"

vedi letture

"Agnelli alza la voce e le canta all'Uefa. Il braccio di ferro continua" scrive La Stampa nella sua versione cartacea, in edicola oggi. Si parla delle parole del presidente Andrea Agnelli in conferenza stampa. Il numero uno della Juve è intervenuto pubblicamente dopo l'ingresso della Corte UEFA sul ring. E non le ha mandate a dire. Il braccio di ferro per la questione SuperLega non conosce tregua. Chiaro il messaggio di Agnelli: "La SuperLega non è mai stato un tentativo di colpo di stato ma più un disperato grido d'allarme per un sistema che si indirizza verso l'insolvenza. L'accordo dei fondatori era condizionato al preventivo riconoscimento della UEFA. La risposta è stata di totale chiusura, con termini offensivi, e si è concretizzata in minaccia di esclusione di soli tre club".