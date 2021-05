La Stampa: "La maledizione degli zeru tituli dovrà essere esorcizzata dal suo creatore"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio ai giallorossi analizzando l'arrivo di Mourinho. La maledizione giallorossa degli 'zeru tituli' dovrà essere esorcizzata dal suo creatore. Lanciata il 3 marzo 2009, chissà se perdurerà nei tre anni sull panchina della Roma di Mourinho. L'annuncio del portoghese nello stesso giorno in cui era stato dato il benservito a Fonseca è un capolavoro mediatico, coltivato nel silenzio, che porta la firma di Dan Friedkin, avallato dal figlio Ryan. Roma è sulle prime pagine di tutto il mondo e vola (+21,02%) in Borsa. L'operazione è stata chiusa all'alba di martedì con un intesa dall'1 luglio 2021 per 7,5 milioni netti con bonus (10 lordi) a stagione e Tottenham che, per accordi precedenti, verserà per il primo anno un conguaglio da quasi 9 milioni.