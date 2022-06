La Stampa: "Lo strano caso di Belotti: senza squadra, ma titolare nella Finalissima"

Andrea Belotti è senza squadra perché al Torino non dà risposte e, allo stesso tempo, non dà certezze a chi lo cerca. Secondo quanto riportato da La Stampa, a parte Monza, che è una strada voluta dalla coppia Berlusconi-Galliani, c'è stata solo qualche suggestioni e pochi sondaggi. Il Gallo sogna di lasciare il segno a Wembley sotto gli occhi di Messi e a chi gli si avvicina fa sapere: "Sto riflettendo, presto vedrete...". L'attaccante ha una nuova opportunità per prendersi un po' di credibilità internazionale e, quindi, di dimensione diversa. Sarebbe lo spot migliore per lui, mentre Juric intanto ha esaurito la pazienza dopo che Belotti non ha mantenuto le promesse che gli aveva fatto: la prima era che avrebbe sciolto la riserva sul possibile rinnovo o meno a due giorni dalla gara con la Roma, la seconda che si sarebbe pronunciato nel dopo gara con i giallorossi.