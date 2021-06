La Stampa su Eriksen: "Miracolato. Se n'era andato, Kjaer gli ha salvato la vita"

La videochiamata dall'ospedale di Rigshospitalet del giorno dopo ha tranquillizzato tutti, ma 15 ore prima, come riporta La Stampa, Eriksen era più di là che di qua: "He was gone", tradotto "Se ne era andato", questa la confessione del medico della Danimarca che spiega di non sapere come sia stato possibile riportarlo indietro dopo un arresto cardiaco. Il centrocampista dell'Inter ha poi parlato ai compagni ed allo staff: "Come state ragazzi? Credo peggio di me perché io non ricordo molto, ma sono preoccupato per voi. Mi sento come se dovessi andare ad allenarmi". Ed anche il dottor Boesen spiega: "E' di buon umore, vigile, attento, risponde in modo chiaro e pertinente. Ma non c'è ancora spiegazione su quanto gli è accaduto. I test sembrano a posto, ma servono ulteriori esami per scoprire cos'è successo". Sia il medico danese infine che Castellacci hanno confermato come sia stata la prontezza dei soccorsi, e dunque di Simon Kjaer in primis, a salvargli la vita. Adesso, ha sottolineato il ct, la Nazionale userà questo torneo per compattarsi ancora di più nel nome di Christian Eriksen.