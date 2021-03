La Stampa: "Torino, Belotti arrugginito ma pronto. Salvezza ed Europeo, in gioco il futuro"

La Stampa nell'edizione odierna dedica uno spazio ai granata con il titolo seguente: "Torino, Belotti arrugginito ma pronto. Salvezza ed Europeo, in gioco il futuro". Il destino del bomber si deciderà in questi tre mesi con il suo contratto in scadenza nel 2022 che potrebbe essere rinnovato, ma alla base c'è una salvezza da ottenere. Poi ci sarà l'Europeo che potrebbe dargli quella credibilità internazionale che lo renderebbe appetibile anche per club più quotati. Belotti non è al meglio, ma contro il Sassuolo, dal via o a gara in corso, ci sarà. Nicola riavrà il suo bomber un po' arrugginito, ma pronto ad essere decisivo.