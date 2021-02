Libero: "Suning vuole vendere il suo club cinese per un centesimo. E l'Inter trema"

"Suning vuole vendere il suo club cinese per un centesimo. E l'Inter trema". Questo il titolo che Libero dedica al suo interno ai nerazzurri. Causa imposizioni del governo cinese la famiglia Zhang non appare più propensa a proseguire nel settore calcistico ed il club dello Jiangsu è in vendita per... Un penny! Verrà regalato entro aprile onde evitare che possa sparire. I campioni di Cina in carica hanno quasi 70 milioni di euro di debiti e stipendi dei tesserati non pagati. Inutile nascondere che ci siano ombre preoccupanti anche sull'Inter, che naviga a vista e necessita di liquidità da parte di nuovi soci/proprietari. Continuano i contatti con BC Partners.