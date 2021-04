QS: "C'è Leao contro il Genoa: Milan, devi solo vincere a San Siro"

vedi letture

Il Milan va a caccia dei tre punti per tenere ancora viva la speranza di raggiungere l'Inter in vetta alla classifica. Senza lo squalificato Ibrahimovic, Stefano Pioli cerca l'assalto al Genoa di Davide Ballardini. In attacco per i rossoneri ci sarà Rafael Leao che dovrà sostituire lo svedese. Questo il titolo dell'edizione odierna di QS: "C'è Leao contro il Genoa: Milan, devi solo vincere a San Siro".