Repubblica: "Mancini studia i segreti inglesi"

Siamo già giunti alla vigilia della finale di Euro2020. Domani sera a Wembley gli azzurri di Mancini sfideranno l'Inghilterra di Southgate e così il CT italiano sta studiando le contromosse per imbrigliare i britannici. E l'edizione odierna di Repubblica titola in prima pagina: "Mancini studia i segreti inglesi". Ma sale l'apprensione in Italia per la variante Delta, con i maxischermi nelle piazze che potrebbero venire proibiti.