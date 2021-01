Tuttosport: "Il Milan oltre Ibra. Asse con il Toro: c'è Belotti. Può succedere di tutto"

vedi letture

"Il Milan oltre Ibra. Asse con il Torino: c'è Belotti" scrive Tuttosport in edicola quest'oggi. Spazio al mercato e all'asse tra Milan e Torino. I rossoneri valutano Meitè e Nkoulou per gennaio con il discorso che potrebbe essere allargato a Krunic in direzione opposta, ma il club di Elliott pensa anche al Gallo Belotti per giugno. Il Milan in primavera affronterà con Zlatan Ibrahimovic il discorso legato alla sua permanenza per un altro anno. Qualora lo svedese, per motivi fisici e familiari, dovesse decidere di non rinnovare, allora il Milan potrebbe lanciare l'assalto a Belotti, in scadenza di contratto nel 2022 con il Toro. Il Gallo è stimato da Maldini e Massara, Cairo proverebbe a fare le barricate ma può succedere di tutto.