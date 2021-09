Tuttosport, Roma senti Mourinho: "Voglio vincere la prima Conference League"

"Voglio vincere la prima Conference League", parole di Josè Mourinho alla vigilia della sfida di Conference League che stasera i giallorossi affronteranno. Due Champions e due Europa League in bacheca, ora Mourinho punta la nuova competizione europea. Stasera ci sarà il CSKA Sofia, non un avversario da togliere il sonno, ma Mourinho ci tiene a tenere a bada i facili entusiasmi dell'ottimo avvio di stagione: "5 vittorie non sono 50 e 3 in campionato non sono 30. I tifosi sono felici ma anche loro devono essere equilibrati".