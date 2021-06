Tuttosport sul Chievo: "La crisi bussa forte. Per la panchina sale Vecchi"

Tiene banco la crisi del Chievo Verona in Serie B visto che senza ritorno nella massima serie il club di Campedelli sarà costretto a ridimensionare e a cedere giocatori per almeno 3,5 milioni di euro per adempiere ai costi dell'iscrizione al prossimo campionato. "La crisi bussa forte. Per la panchina sale Vecchi". Titola così Tuttosport riportando la notizia di un forte interessamento per Stefano Vecchi, ex allenatore della primavera dell'Inter e nell'ultimo anno all'Alto Adige.