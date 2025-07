Ufficiale Reggiana, nuovo innesto a metà campo: tesserato l'ex Brescia Bertagnoli

Svincolato d’ufficio dopo la lunga esperienza al Brescia, che per le note vicende non è stato iscritto in Serie C e dovrà ripartire eventualmente dall’Eccellenza, iniziata nel 2021/22, che lo ha portato a collezionare 113 presenze con sei reti, per il duttile centrocampista Massimo Bertagnoli riparte da un’altra formazione di Serie B.

Il classe ‘99 è infatti stato tesserato dalla Reggiana come comunicato dalla Lega B nell’apposita sezione sul proprio sito dedicata al calciomercato. Ora si attende il comunicato del club emiliano per conoscere i dettagli del contratto che legherà Bertagnoli ai colori granata dove proseguirà una carriera che lo ha visto collezionare 142 presenze in cadetteria vestendo anche la maglia del ChievoVerona, club in cui è cresciuto e ha militato, con una sola parentesi alla Fermana in Serie C, prima di trasferirsi alle Rondinelle.

Bertagnoli nel corso della sua carriera non ha rivestito principalmente il ruolo di centrocampista centrale, sia come mediano sia come mezzala, dimostrando però anche di saper giocare sulle corsie laterali o come trequartista.