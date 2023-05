Tuttosport sul Milan: "De Ketelaere l'interrogativo. Avanti insieme o trasferimento?"

Milan, l'ultima campagna acquisti all'insegna della gioventù non ha funzionato. La società rossonera farà delle valutazioni, a partire da Charles De Ketelaere: l'investimento più importante della scorsa sessione di calciomercato che ha deluso le aspettative. Si attende un meeting tra le due parti per confrontarsi con chiarezza sul futuro della prossima stagione, nel frattempo il trequarti belga sarà impegnato all'Europeo Under 21 con il Belgio - riferisce Tuttosport. Ma non è da escludere che prima delle vacanze il ragazzo e i suoi agenti incontrino Maldini e Massara per discutere e prendere una decisione: avanti insieme o meglio un trasferimento?