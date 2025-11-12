Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il cuore azzurro di Orsolini, QS in apertura: "Questa maglia non la lascio"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:43Rassegna stampa
Paolo Lora Lamia

"Questa maglia non la lascio": parole più che significative, rilasciate da Orsolini e riportate oggi in prima pagina dal QS. Il riferimento è alla casacca della Nazionale, visto che l'esterno offensivo del Bologna è tra i convocati per le sfide in programma questa settimana contro Moldavia e Norvegia che chiudono la prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Di seguito, altre sue parole: "Io ho esordito con Mancini nel 2019, poi ho saltato l'Europeo vinto e sono stato richiamato da Spalletti. Poi non sono stato convocato... Sono entrato ed uscito. Ora sono qui, sono rientrato dalla porta principale e sono orgoglioso del percorso fatto, ora voglio tenermi stretto questa Nazionale. Ci aspetterà una competizione importante, vogliamo raggiungerla.

Il Mondiale sarebbe il punto più alto della mia carriera: voglio solo far bene godermi ogni giorno che passo qui. Sto bene coi compagni e col mister, meglio di così non potevo desiderare. La seconda domanda è da fare agli attaccanti, io mi limito a fare il mio e a fare più gol è possibile. Nelle ultime tre stagioni sono andato in doppia cifra e sono felice di questo score: io penso a me e alla mia squadra, poi i problemi del campionato non lo so. Evidentemente le difese si sono rinforzate".

