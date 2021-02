Il Corriere dello Sport: "Inter-BCPartners, Suning potrebbe bluffare ma avanzano gli Agnelli di Svezia"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai nerazzurri con il titolo seguente: "Inter-BCPartners, Suning potrebbe bluffare ma avanzano gli Agnelli di Svezia". Da fonti londinesi filtra che gli inglesi presenteranno comunque la loro offerta già entro questa settimana e che hanno accolto con irritazione la frattura resa nota dal club. Non si può escludere che la mossa di Zhang abbia natura tattica per far lievitare il prezzo. Altri fondi interessati sono quelli di Eqt e Arctos Sport Partners a cui sono stati accostati Temasek Holdings e Ares Management. Eqt sarebbe adesso il candidato principale con la famiglia svedese Wallenberg (gli Agnelli di Svezia) a promuoverlo. Ci sono però poche certezze, l'unica è che davvero tutto può accadere.