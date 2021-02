Il Corriere di Bergamo: "Toloi, l'italiano. C'è l'ok della FIFA, Mancini può convocarlo"

vedi letture

Il Corriere di Bergamo nell'edizione odierna titola così al suo interno: "Toloi, l'italiano. C'è l'ok della FIFA, Mancini può convocarlo". Il difensore dell'Atalanta può giocare con la Nazionale italiana. La Fifa ha approvato la richiesta della Figc di modificare l'idoneità del capitano nerazzurro. Toloi ha giocato con l'Under 20 del Brasile, ma non con la prima squadra, inoltre ha vissuto in Italia per un periodo maggiore di cinque anni, oltre ad avere bisnonni italiani. Per questo da oggi è convocabile dal ct Mancini.