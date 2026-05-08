Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il lungo addio. Il Mattino su Meret: "Pronto a salutare il Napoli a fine stagione"

Il lungo addio. Il Mattino su Meret: "Pronto a salutare il Napoli a fine stagione"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:43Rassegna stampa
Filippo D'Angelo

Il quotidiano Il Mattino nella propria sezione sportiva dedica ampio spazio al Napoli e al futuro di Alex Meret. Il portiere infatti sembra vicino all'addio agli azzurri, con cui ha conquistato due Scudetti tra il 2023 e il 2025 dando un apporto determinante. L'alternanza con Milinkovic-Savic ha di fatto penalizzato l'ex Spal, che ha visto sempre meno campo, concesso molto di più all'estremo difensore serbo. Per questo motivo, Meret potrebbe decidere di lasciare Napoli nonostante un altro anno di contratto.

Il portiere infatti andrà in scadenza a giugno 2027 ma cerca continuità anche per provare a riprendersi un posto in Nazionale. Su Meret sembrano esserci Juventus e Inter ma l'estremo difensore potrebbe anche andare all'estero, visto che ci sono diversi club di Premier League sulle sue tracce. Il Napoli chiaramente dovrà cercare un vice di Milinkovic-Savic, un profilo giovane da mettere alle spalle dell'ex portiere del Torino.

Gli azzurri stanno seguendo Konstantinos Tzolakis dell'Olympiacos ma anche Noah Atubolu del Friburgo. Intanto il Napoli pensa anche al campionato, dove c'è da blindare un secondo posto e conquistare la definitiva qualificazione in Champions. La prossima tappa sarà la gara contro il Bologna, atteso lunedì al Maradona: il match contro i felsinei potrebbe valere l'accesso alla competizione per club più importante d'Europa, che porterebbe anche 40 milioni nelle casse napoletane.

Articoli correlati
È iniziato il dopo Anguissa in casa Napoli: la shortlist dei centrocampisti nel mirino... È iniziato il dopo Anguissa in casa Napoli: la shortlist dei centrocampisti nel mirino
L’agente assicura: “Lukaku ancora in una big”. Ai saluti con il Napoli, la Roma punta... L’agente assicura: “Lukaku ancora in una big”. Ai saluti con il Napoli, la Roma punta Manna
Pochi soldi o dirigenti sbagliati? I club italiani hanno i milioni che servono a... Pochi soldi o dirigenti sbagliati? I club italiani hanno i milioni che servono a migliorare le squadre, ma vengono spesi male. Nuovo valzer delle panchine in vista in Serie A: qualcuno però impari dai "casi" Luis Enrique e Arteta
Altre notizie Rassegna stampa
Dal rigore fallito alla risalita. Il Secolo XIX: "Fiorentina nel destino di Colombo"... Dal rigore fallito alla risalita. Il Secolo XIX: "Fiorentina nel destino di Colombo"
Da Kim a Grimaldo, occhi sulla Bundesliga. La Stampa: "Juve, missione tedesca" Da Kim a Grimaldo, occhi sulla Bundesliga. La Stampa: "Juve, missione tedesca"
Il lungo addio. Il Mattino su Meret: "Pronto a salutare il Napoli a fine stagione"... Il lungo addio. Il Mattino su Meret: "Pronto a salutare il Napoli a fine stagione"
Finale di Champions, il CorSera: "PSG come un'orchestra, l'Arsenal può fare il colpo"... Finale di Champions, il CorSera: "PSG come un'orchestra, l'Arsenal può fare il colpo"
Carnesecchi contro Maignan. L'Eco di Bergamo in apertura: "Sfida nella sfida in Milan-Atalanta"... Carnesecchi contro Maignan. L'Eco di Bergamo in apertura: "Sfida nella sfida in Milan-Atalanta"
Pedro a fine carriera, Il Messaggero: "Prepara la festa d'addio. Ha deciso" Pedro a fine carriera, Il Messaggero: "Prepara la festa d'addio. Ha deciso"
Prove per la finale. Il QS in prima pagina sull'Inter: "Chivu pensa al turnover contro... Prove per la finale. Il QS in prima pagina sull'Inter: "Chivu pensa al turnover contro la Lazio"
La prima pagina de Il Romanista: "52 sfumature di Gasp. Dubbio in mediana" La prima pagina de Il Romanista: "52 sfumature di Gasp. Dubbio in mediana"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Pochi soldi o dirigenti sbagliati? I club italiani hanno i milioni che servono a migliorare le squadre, ma vengono spesi male. Nuovo valzer delle panchine in vista in Serie A: qualcuno però impari dai "casi" Luis Enrique e Arteta
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Conference League, il Crystal Palace se la vedrà col Rayo Vallecano: in palio il 1° titolo europeo
Immagine top news n.1 A Istanbul sarà Friburgo-Aston Villa: Emery vuole la quinta Europa League
Immagine top news n.2 L’agente assicura: “Lukaku ancora in una big”. Ai saluti con il Napoli, la Roma punta Manna
Immagine top news n.3 Crystal Palace-Rayo Vallecano è la finale di Conference League 2026. Dove e quando si gioca
Immagine top news n.4 Friburgo-Aston Villa è la finale della Europa League 2026. Dove e quando si gioca
Immagine top news n.5 Ranking UEFA, Inghilterra e Spagna avranno almeno 5 squadre in Champions nel '26-'27
Immagine top news n.6 Conference League, la finale sarà tra il Crystal Palace e la favola Rayo Vallecano
Immagine top news n.7 Emery l'ha fatto di nuovo: il suo Aston Villa affronterà il Friburgo in finale di Europa League
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Seconde squadre: Malagò le renda obbligatorie per tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un passo salvezza e poi rivoluzione: anche i big possono salutare la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 De Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte?
Immagine news podcast n.3 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Addio Evaristo Beccalossi: il ricordo di Lapo De Carlo per L'Interista
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 PSG, Kvaratskhelia da Pallone d'Oro? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Benedetti: "Gattuso incarna il carattere Toro. La Roma ha preso il volo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Inter, per Chivu inizia lavoro duro. Corsa Champions, ora vedo..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, a San Siro un punto fa la differenza: nel 2018 valse la Champions League
Immagine news Serie A n.2 Come la contestazione sui social dei milanisti si trasformerà nella protesta a San Siro
Immagine news Serie A n.3 È iniziato il dopo Anguissa in casa Napoli: la shortlist dei centrocampisti nel mirino
Immagine news Serie A n.4 Spalletti sprona la Juventus: massimo sforzo e Vlahovic dal 1’
Immagine news Serie A n.5 Roma, Gasp riparte dal gruppo: prima i rinnovi, poi qualche rinforzo mirato
Immagine news Serie A n.6 Lazio, buone notizie dall'Inghilterra: possibile il riscatto di Mandas per 20 milioni
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Venezia-Palermo: chiudono i lagunari, parte la post-season ospite
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Reggiana-Sampdoria: Bisoli cerca il miracolo, la Samp ci crede
Immagine news Serie B n.3 Serie B, all'Adriatico un finale thriller tra Pescara e Spezia per sperare ancora
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Monza-Empoli: destini incrociati. in palio spiraglio di A e salvezza
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Frosinone-Mantova: Ciociari a un punto di distanza dalla Serie A
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Virtus Entella-Carrarese: match point salvezza per i padroni di casa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Varone: "Spero di giocare ancora alla Salernitana, magari in B. Ai play off tifo per loro"
Immagine news Serie C n.2 Cosenza eliminato nei play off: non scatta l'obbligo di riscatto di Ferrara. La situazione
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, Guarascio apre alla cessione: c'è stato un incontro con un gruppo italo-canadese
Immagine news Serie C n.4 Audace Cerignola, Maiuri potrebbe non restare. E Di Toro è nel mirino del Casarano
Immagine news Serie C n.5 Ternana, fumata nera dopo il primo incontro coi compratori. Ma Bandecchi è fiducioso
Immagine news Serie C n.6 Pianese da record. Cangi: "Finora stagione straordinaria. Ma ora testa al Lecco"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Femminile a Vicenza, Cappelletti: "Desiderio realizzato. Ci sarà un grande pubblico"
Immagine news Calcio femminile n.2 Tortelli in campo dopo 400 giorni: "Bello ed emozionante. La Fiorentina è casa e famiglia"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Galli: "Non mi rendo conto di aver vinto lo Scudetto. Il gol al Milan mi è rimasto nel cuore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Giugliano: “Voglio la Champions. Sara Gama perfetta per la FIGC”
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…