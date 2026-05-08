Il lungo addio. Il Mattino su Meret: "Pronto a salutare il Napoli a fine stagione"

Il quotidiano Il Mattino nella propria sezione sportiva dedica ampio spazio al Napoli e al futuro di Alex Meret. Il portiere infatti sembra vicino all'addio agli azzurri, con cui ha conquistato due Scudetti tra il 2023 e il 2025 dando un apporto determinante. L'alternanza con Milinkovic-Savic ha di fatto penalizzato l'ex Spal, che ha visto sempre meno campo, concesso molto di più all'estremo difensore serbo. Per questo motivo, Meret potrebbe decidere di lasciare Napoli nonostante un altro anno di contratto.

Il portiere infatti andrà in scadenza a giugno 2027 ma cerca continuità anche per provare a riprendersi un posto in Nazionale. Su Meret sembrano esserci Juventus e Inter ma l'estremo difensore potrebbe anche andare all'estero, visto che ci sono diversi club di Premier League sulle sue tracce. Il Napoli chiaramente dovrà cercare un vice di Milinkovic-Savic, un profilo giovane da mettere alle spalle dell'ex portiere del Torino.

Gli azzurri stanno seguendo Konstantinos Tzolakis dell'Olympiacos ma anche Noah Atubolu del Friburgo. Intanto il Napoli pensa anche al campionato, dove c'è da blindare un secondo posto e conquistare la definitiva qualificazione in Champions. La prossima tappa sarà la gara contro il Bologna, atteso lunedì al Maradona: il match contro i felsinei potrebbe valere l'accesso alla competizione per club più importante d'Europa, che porterebbe anche 40 milioni nelle casse napoletane.