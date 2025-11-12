Il manifesto di Comolli, Tuttosport titola: "Dobbiamo essere degni della Juve"
"Dobbiamo essere degni della Juve": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport, che riguarda una delle tante dichiarazioni di Comolli da ieri nuovo ad bianconero. Ecco altre sue dichiarazioni: "Ogni giorni mi sveglio con un'ossessione: cosa posso fare io perché il club torni a vincere. Abbiamo stretto un patto con Vlahovic: del suo futuro parleremo solo a fine stagione".
Si parla anche dell'altra metà della città, con il titolo riportato il taglio basso: "Toro: con Kapuadi, Quintana o Ramirez". Granata concentrati sul campo, dove stanno crescendo dopo un avvio di stagione complicato, ma anche sul mercato: se Masina dovesse partire a gennaio, il sostituto potrebbe essere uno dei tre nomi citati.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
