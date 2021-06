Il papà di Mancini al QS: "Italia, col mio Roberto sei in ottime mani"

"Italia, col mio Roberto sei in ottime mani". Queste le parole del papà di Mancini, Aldo, al QS nell'edizione odierna. Il padre del ct spiega come l'ex tecnico dell'Inter sia molto sereno, ma che allo stesso tempo ha il peso di 60 milioni di italiani sulle spalle: "Sta facendo un grande lavoro ed è riuscito a portare questa Nazionale ad altissimi livelli". L'obiettivo spiega che è quello di vincerle tutte, la possibilità c'è in virtù del gruppo che si è venuto a creare: "E' ancora più orgoglioso di portare in alto il nome delle Marche e della sua città, perché è uno jesino doc. Poi Roberto ha grande merito, quello di aver dato importanza a tutti, per questo stanno facendo bene". Infine una cosa che sembra scontata, ma che in realtà non lo è: "Se guardiamo le squadre di provenienza non leggiamo solo le più grandi, ma tutte quelle del Paese. I suoi meriti sono da condividere comunque con i giocatori che si mettono a disposizione".