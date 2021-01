Il PSG vince la prima coppa della stagione, Le Parisien: "Un trofeo e una rivincita per Parigi".

"Un trofeo e una rivincita per Parigi". Questo il titolo che Le Parisien utilizza nel taglio alto della prima pagina dopo la vittoria del PSG per 2-1 sull'OM nel Trophée des Champions. A decidere l'incontro sono stati Icardi ed un rigore di Neymar prima della rete finale di Payet. Riscatto parziale per la squadra di Pochettino dopo che ad inizio stagione, con Tuchel in panchina, era stata sconfitta in casa per 1-0 dai rivali.