Inchiesta sulla vendita di San Siro, Corriere Milano: "Sbloccato il telefono di Malangone"

"Il Tribunale sblocca il telefono di Malangone" scrive il Corriere Milano in prima pagina. Lo scorso 31 marzo il direttore generale del Comune di Milano, Christian Malangone era stato l'unico, tra i nove indagati dell'inchiesta sullo stadio di San Siro, a non voler a fornire alla Guardia di Finanza le password di accesso del proprio Pc per privacy. Ma ieri il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto il suo ricorso.

Sequestro che per i giudici fu quindi corretto, nell’inchiesta con al centro i reati di turbativa d’asta e rivelazione del segreto d’ufficio che vede in tutto nove indagati, tra cui Malangone, l’ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune Giancarlo Tancredi e l’ex vicesindaca nella Giunta Pisapia Ada Lucia De Cesaris, coinvolta per il suo ruolo come consulente dell’Inter.