Inter, Abner per il futuro ma c'è l'offerta per Perisic. Gazzetta: “Pronti 4,5 milioni”

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter in Brasile segue un talento su tutti: Abner Vinicius da Silva Santos, semplicemente Abner, è il nuovo obiettivo nerazzurro per il dopo Perisic. Classe 2000, potente in fase offensiva, disciplinato dietro e, anche se ancora acerbo, ha doti fisiche che aiuterebbero l’atterraggio in Europa. Abner è stato acquistato dall’Athletico Paranaense nel 2019 e l’anno dopo, alla prima stagione da titolare, ha messo in fila tre gol e tre assist in campionato, ma a colpire è stata soprattutto la sua capacità difensiva: alto 181 centimetri, se la cava particolarmente bene nel gioco aereo. Pare che il c.t. Tite stia facendo un pensierino pure per la nazionale maggiore. Il giocatore vale circa 10 milioni, ma tutto passerà dal futuro di Perisic, per il quale l’Inter è pronta a offrire circa 4,5 per un biennale.