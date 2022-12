Inter, Gvardiol costa troppo. Gazzetta: "La stellina Hincapié stuzzica Inzaghi"

L'Inter continua a monitorare diversi profili per rinforzare la propria difesa. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vorrebbero inserire in rosa un giovane destinato a diventare un top. Il sogno è Josko Gvardiol del Lipsia, capace di giocare sia centrale che esterno ma ormai già nel mirino dei top club europei, tanto che il Chelsea potrebbe accaparrarselo già a gennaio per 80 milioni. Per questo, afferma la Rosea, l’Inter sta attenzionando bene Piero Hincapié, ecuadoriano del Bayer Leverkusen. Sa giocare sia a 3 che a 4 ma anche sulla fascia, su di lui c’è già l’interesse del Tottenham, visto che costa anche meno di Gvardiol. Ma l’Inter sta studiando la formula per mettersi in pole position e tentare l’affondo definitivo.