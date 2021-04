Inter, La Gazzetta dello Sport: "Conte attento al braccino. E si affida ai titolarissimi"

I due pareggi consecutivi contro Napoli e Spezia sono una novità assoluta per il girone di ritorno dell'Inter: un rallentamento, più che una frenata, che non desta preoccupazione. Non per questo, tuttavia, cercare di vincere le prossime tre partite assume meno importanza: un bottino pieno consentirebbe infatti di affrontare Roma e Juventus senza l'esigenza di andare a cercare punti Scudetto. Contro il Verona - si legge oggi su La Gazzetta dello Sport - Conte si affiderà ai titolarissimi: serve dare un'ultima spallata al campionato, per ricucirsi sul petto il tricolore, undici anni dopo il Triplete.