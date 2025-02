Inter, Lautaro ancora a secco contro la Juventus: Derby d'Italia amaro per l'argentino

Lautaro Martinez sembra un po' più timido quando incontra la Juventus. L'attaccante argentino non ha brillato nel Derby d'Italia, conquistato dalla Vecchia Signora che è stata trascinata da Francisco Conceiçao. Lautaro - si legge anche sul Corriere dello Sport - non ha mostrato il suo killer instinct all'Allianz Stadium, dove ha fatto parecchia fatica di fronte alla retroguardia bianconera. Quattro tiri totali e nessuna conclusione nello specchio per il sudamericano, senza dubbio tra i calciatori più sottotono in casa nerazzurra.

Lautaro ha confermato anche un trend negativo contro la Juventus, a cui ha siglato appena 4 gol in 20 partite totali. L'argentino ha anche incassato l'ottava sconfitta in assoluto contro la Vecchia Signora, un bilancio che si aggiunge a sei vittorie e altrettanti pareggi conquistati sempre con la maglia nerazzurra. Allo stesso tempo, Lautaro non ha trovato gol per la quarta partita di fila: a secco nelle due gare disputate contro la Fiorentina così come nel derby con il Milan, dove l'Inter ha trovato la via del gol solo nel finale con De Vrij. . Le 9 reti in campionato sono un bottino troppo magro per l'argentino, che proverà ad interrompere il digiuno nel prossimo match di campionato previsto il 22 febbraio contro il Genoa.