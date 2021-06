Italia, il Galles per chiudere la fase a gironi. Il Secolo XIX: "Arrivederci a Roma"

"Arrivederci a Roma". Questo il titolo con cui l'edizione odierna de Il Secolo XIX apre la pagina sportiva. Alle 18 la nazionale di Roberto Mancini scenderà in campo all'Olimpico contro il Galles per l'ultimo turno della fase a gironi. Obiettivo un successo per blindare il primo posto nel Gruppo A, che arriverebbe anche in caso di pareggio.