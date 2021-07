Italia in semifinale, Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Non succede ma se succede 2"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni nel commento per il giornale scrive così in merito alla vittoria dell'Italia: "Dimmi che è vero, caro lettore. Dimmi che abbiamo battuto i primi de mondo, e lo sono da tre anni. Dimmi che siamo semifinalisti dell'Europeo, tra i primi quattro del Continente, noi che soltanto tre anni fa eravamo i grandi esclusi da tutto. E dimmi che abbiamo fatto fuori Lukaku e De Bruyne e spedito in vacanza Roberto Martinez con la faccia da antipatico e le sopracciglia strappate a zio Bergomi. Abbiamo fatto la nostra partita per un tempo, il primo".