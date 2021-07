Italo Cucci sul Corriere dello Sport: "Così è ancora più bello"

"Così è ancora più bello". Questo quello che scrive Italo Cucci sul Corriere dello Sport nell'edizione odierna. Wembley si rivela Casa Nostra e l'Italia vola in finale grazie a Morata (anzi, parata di Donnarumma su rigore) e ad un rigore beffardo di Jorginho. Non abbiamo visto solo calcio, altrimenti avrebbe vinto la Spagna, ma si è andati oltre, spendendo fino all'ultima energia fisica, mantenendo la testa intatta, il cuore e la tradizione. E' una vittoria all'italiana. Il gol di Chiesa è arrivato in contropiede, ma è superati i supplementari che si è capito che l'Italia non avrebbe ceduto. L'abbraccio fraterno tra Donnarumma e Sirigu, il successo Azzurro che, per come è maturato, è il peggio che si potesse attendere Luis Enrique. C'era in campo gente con le palle quadrate che hanno fatto godere noi e faranno dire agli spagnoli che siamo dei catenacciari. E' andata così, ma bravo Mancini: è così che si fa quando si guida l'Italia.