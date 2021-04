Julio Cruz alla Gazzetta dello Sport: "Inter, lo scudetto dipende solo da te. Lautaro è forte"

L'ex giocatore dell'Inter Julio Cruz ha rilasciato un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato dei nerazzurri: "Ancora non è fatta per lo scudetto. Adesso questa squadra si è messa a vincere le partite che servono. Ora dipende solo da lei. Non pensavo che Lukaku fosse così forte. Mentre in tempi non sospetti dissi che Lautaro andava aspettato: lui vale, sono contento che lo abbia dimostrato".