"Juve, Boga mette il turbo Champions. Il Toro blinda la salvezza" titola così La Stampa

Soffre e non poco, ma alla fine ottiene tre punti pesantissimi. Successo esterno per la Juventus che festeggia nel modo migliore il rinnovo di Luciano Spalletti battendo a domicilio l’Atalanta di misura e regalandosi, in attesa di Como-Inter, almeno una notte al quarto posto in classifica. A decidere il match la rete realizzata ad inizio ripresa dall’ex Jeremie Boga, che si sta confermando come uno dei migliori acquisti della sessione invernale.

“Cosa farà la differenza per la Champions? La somma della cose che hai nel bagaglio professionale” ammette Spalletti dopo la partita, e aggiunge: “E’ un'altra questione la nostra: è un livello di gloria e di stare in una competizione dove ti guardano i bambini dall'altra parte del mondo. Secondo me la Champions senza squadre come la Juve stride un po': ti chiamano e ti dicono che ci devi stare. Non sono tanto discorsi di soldi per comprare giocatori: se non siamo dentro, il prossimo anno non si gioca la Champions. Può darsi che, per quello che si è lasciato per strada, tu perda dei punti e ci siano squadre davanti come Roma e Como e lo devi accettare. Noi però siamo la Juventus e dobbiamo stare là”.

Sorride anche il Torino che batte in casa 2-1 l’Hellas Verona, mette a segno la quarta vittoria nelle ultime sei partite, sale a 39 punti e mette in ipoteca il discorso salvezza. La squadra di D’Aversa parte bene e trova il nono gol in stagione di Simeone prima di essere raggiunta dal pari di Bowie. Nella ripresa ci pensa Casadei a mettere le mani su tre punti pesantissimi.