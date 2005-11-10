Ufficiale Ospitaletto, c'è il rinnovo di contratto del Segretario Generale Nicodemo Cecconi

Proseguono le conferme in casa Ospitaletto Franciacorta, la società è lieta di annunciare il rinnovo del Segretario Generale Nicodemo Cecconi per la stagione 2026-2027.



Il Direttore Generale Pietro Sbaraini si dice soddisfatto per aver raggiunto il rinnovo di Cecconi. «La conferma di Nicodemo Cecconi nel ruolo di Segretario Generale rappresenta un passaggio cruciale per la stabilità e le ambizioni del nostro club. In questo anno insieme ho potuto toccare con mano il valore assoluto della sua figura: Nicodemo mette quotidianamente al servizio dell'A.C. Ospitaletto Franciacorta un’importante esperienza maturata nel calcio professionistico, unita a una profonda conoscenza dei regolamenti. In una società moderna, i successi sul campo si costruiscono partendo dalla solidità degli uffici. In questo senso, la sua gestione del lavoro burocratico e amministrativo è stata semplicemente eccellente. Per me, e per tutta la dirigenza, Nicodemo è una garanzia assoluta per il prosieguo e per la crescita strutturale della società», dichiara il Direttore Generale Pietro Sbaraini.

L'esperienza di Nicodemo Cecconi sarà al servizio dell'Ospitaletto Franciacorta per tutta la stagione 2026-2027.

«Desidero ringraziare sentitamente tutta la società dell'A.C. Ospitaletto Franciacorta e, in modo particolare, il Direttore Generale Pietro Sbaraini per le splendide parole di stima e per la rinnovata fiducia nei miei confronti. Per un professionista, ricevere un attestato di stima così importante è il miglior stimolo possibile per continuare a dare il massimo. Fin dal primo giorno della mia esperienza in arancioblù, ho trovato in questo club una grandissima professionalità. Lavoriamo all'interno di un ambiente composto da persone estremamente esigenti, com'è giusto che sia in una piazza così ambiziosa, ma che possiedono la straordinaria capacità di far coesistere il rigore professionale con un’armonia fuori dal comune. Un aspetto che ritengo davvero fondamentale, e che ci tengo a sottolineare, è la profonda attenzione che la società riserva al rispetto delle risorse umane. Sentirsi valorizzati come persone, prima ancora che come professionisti, crea un clima di lavoro unico. È proprio questa filosofia societaria che sollecita costantemente ognuno di noi a fare di più, a superare i propri limiti e a raggiungere, uniti, risultati che molte volte sembravano impossibili sulla carta», afferma il Segretario Generale Nicodemo Cecconi.