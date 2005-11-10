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Pergolettese, primo contratto da professionista per il giovane Giroletti
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Primo contratto da professionista per Matteo Jr. Giroletti, giovane attaccante classe 2008 della Pergolettese. Di seguito la nota del club:
"Matteo Jr. Giroletti, giovane promessa della società, ha consolidato il suo percorso con l’US Pergolettese 1932 firmando il suo primo contratto da professionista!
Classe 2008, attaccante, in questa stagione si è messo in grande evidenza con la formazione Primavera, guadagnandosi già convocazioni con la prima squadra. A Matteo vanno i migliori auguri per il suo futuro e tanti complimenti al settore giovanile gialloblù per aver valorizzato un altro talento pronto ad affacciarsi nel palcoscenico del calcio professionistico".
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