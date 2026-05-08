Juve, senti Di Livio. Tuttosport in apertura: "Prendere Bernardo Silva? Anche a piedi"
"Prendere Silva? Anche a piedi". Titola così in prima pagina Tuttosport, che si concentra sulle dichiarazioni rilasciate da Angelo Di Livio al podcast del quotidiano. L'ex calciatore bianconero è convinto che il portoghese, al passo d'addio con il Manchester City, possa dare la forza e la mentalità giusta alla Juve. Un rinforzo di primo livello, che servirebbe tantissimo ai bianconeri. Belle parole anche per il tecnico Luciano Spalletti, paragonato a Marcello Lippi sempre da Di Livio.
TORINO - In primo piano anche il Torino, che questa sera inauguerà la 36esima giornata di Serie A ospitando il Sassuolo nell'anticipo dell'Olimpico Grande Torino. Ultimo sciopero della curva Maratona, che si prepara al derby contro la Juventus. Guardando al campo invece Zapata proverà ad esserci mentre Adams partirà dalla panchina. Sul banco però c'è anche la questione legata al futuro del tecnico D'Aversa, su cui aleggiano anche le ombre di Gattuso e Juric in attesa di un incontro con il patron Cairo.
INTER - In prima pagina spazio dedicato anche all'Inter, che si concentra sul futuro e sul mercato. Tra le ipotesi per la prossima stagione ci potrebbe essere anche quella di Marco Palestra, esterno dell'Atalanta che sta vivendo una grande stagione al Cagliari. L'interesse dell'Inter sembra graditissimo al classe 2005, che si dice pronto a un grande salto.
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