Juventus, casting per la panchina. Tuttosport: "Tra Allegri e Zidane avanza Gattuso"

Tuttosport nell'edizione odierna fa un po' il punto sulla situazione in panchina della Juventus. Il futuro si decide in una settimana, ma i dirigenti sembrano orientati a cambiare Pirlo. L'accostamento non casuale con Gattuso degli ultimi giorni avviene perché le quotazioni del tecnico del Napoli sono segnalate in salita ed è da qualche tempo che la sua identikit stuzzica la società. L'ex Milan è molto più di un'idea, ma la Fiorentina si è mossa in anticipo su di lui e non è assolutamente fatta per i bianconeri. Rimane comunque da sottolineare come rappresenti un piano A e non un'eventuale alternativa ad Allegri o Zidane.