Juventus, comanda Comolli. Il Corriere dello Sport apre: "Vlahovic, è addio"

"Vlahovic, è addio": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Alla Juventus comanda sempre di più Comolli, che dichiara: "Juve, inizia una nuova era". Lucio, traguardi e futuro di Dusan. Di seguito, altre sue dichiarazioni: "In Italia nessuno può pagare gli stipendi della Premier. Spalletti audace e creativo, la mia ossessione è vincere".

Si parla anche del Napoli, con questo titolo in taglio alto: "Conte come un padre". Un caso Lobotka agita il club azzurro, poi il chiarimento. Il regista: "Con il tecnico è durissima, in estate potrei anche andare via". L'agente: "Non lo escludo". Ma dopo precisa: "C'è un legame speciale". Berruto: "Fidatevi di Antonio, genera tensione per provocare reazione".