Juventus, nodo capitano. Tuttosport: "Tra Bonucci e CR7 si fa strada De Ligt"

L'edizione odierna di Tuttosport si interroga su chi potrebbe ereditare la fascia di Giorgio Chiellini in caso di addio alla Juventus del difensore. Il rinnovo dell'attuale capitano resta al vaglio, ma dovesse concretizzarsi questo scenario si configurerebbero diverse strade. Buffon, pur essendo il calciatore in organico con più presenze in assoluto, si è già fatto da parte in questo senso. Più in basso in classifica ci sono Bonucci e Dybala. Attenzione però alle sorprese: la fascia a Ronaldo, posta una sua permanenza a Torino, sarebbe un modo per dare ancora più centralità nel progetto al portoghese. L'altro possibile candidato è De Ligt, per forza, carisma e carattere.