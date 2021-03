Juventus-Spezia, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Frabotta più da rosso che da giallo"

vedi letture

Ieri sera è andata in scena Juventus-Spezia, finita 3-0. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ha ripercorso la moviola del match con il titolo seguente: "Frabotta più da rosso che da giallo". Ginocchio e gamba in avanti per l'esterno bianconero con Sacchi che estrae il giallo senza dare vantaggio resosi conto della pericolosità della situazione. Fabbri al VAR resta silente, ma la vigoria sproporzionata c'è tutta e, in teoria, il direttore di gara aveva tutta la visuale per poter valutare bene. Regolare il vantaggio della Juventus al 62' con Bernardeschi che è in posizione regolare al momento del lancio di Alex Sandro ed infine netto il rigore di Demiral su Gyasi al 94', bravo il VAR a correggere Sacchi.