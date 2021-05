L'allievo di Gasperini per la ripartenza. La Stampa: "Juric dice sì al Torino"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio al Torino parlando del nuovo arrivo di Ivan Juric. Un anno fa c'era stato il primo corteggiamento, un anno dopo il matrimonio. Mai i granata si erano spinti con Cairo fino ad offrire 3 anni di contratto ad un allenatore, ma questa volta è successo. A Juric piace costruire dalle fondamenta per arrivare a traguardi ambiziosi e la cifra messa sul piatto è di tutto rispetto ovvero 12 milioni di euro lordi in totale, 2 netti a stagione: attesa per oggi la fumata bianca. Il croato ha detto no al Cagliari, ha sviato la corte di Fiorentina e Genoa ed infine si è messo alle spalle il biennio gialloblù. Manca solo un indennizzo al Verona da parte del Torino con Juric che dovrà liberarsi dei due anni di contratto e poi il tutto sarà ufficiale.